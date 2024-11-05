Пасла гусенят і багато вчилася: як у юності виглядала Мая Санду, яка вдруге стала президенткою Молдови

Вона стала першою в історії жінкою-президентом Молдови, яку обрали на другий термін

Мая Санду – відома молдавська політик, яка днями у другому турі перемогла на президентських виборах у Молдові. Вона стала першою жінкою-президентом у Молдові, і вперше була обрана повторно. Санду відома своєю проєвропейською позицією, вона весь час своєї політичної діяльності займалася євроінтеграцією Молдови. Проте, мало хто знає про особисте життя та молодість Маї Санду.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала Мая Санду до того, як прийшла у політику близько 30 років тому.

Мая Санду — що про неї відомо

Мая Санду народилася у молдавському селі Рісіпени 24 травня 1972 року, зараз їй 52 роки. Вона походить із простої родини ветеринара та вчительки. До перших президентських перегонів 2020 року про сім’ю Маї Санду було мало що відомо, проте перед виборами політик випустила відео, в якому познайомила громадськість зі своєю великою та дружною родиною.

У ролику члени родини Маї Санду розповіли про її батьків, бабусь і дідусів, і про неї саму. Так, тітка з боку її матері Ніна Єлисей розповіла, що до школи маленька Мая жила у бабусі у Речулі.

"Бабуся водила її до церкви. Мая пасла гусенят, вони губилися, вона не могла їх знайти, а потім приходила і плакала", — з усмішкою згадує тітка президента Молдови.

Відомо, що після школи Мая Санду багато навчалася. Вона закінчила факультет управління Академії економічної освіти Молдови. З 1995 до 1998 року вивчала міжнародні відносини в магістратурі Академії державного управління при Президентові Молдови. 2010 року закінчила магістратуру Гарвардського інституту державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді у Кембриджі у США.

Свою політичну кар’єру Мая Санду розпочала у 1994 році з роботи у Міністерстві економіки Республіки Молдова. 24 липня 2012 року Санду була призначена міністром освіти Республіки Молдова та запам’яталася своїми реформами в освіті на цій посаді.

Наприкінці 2015 року Мая Санду оголосила про створення власного проєвропейського політичного руху "Зроби /крок/ з Маєю Санду", пізніше перетвореного на партію "Дія та солідарність".

У 2020 році Мая Санду стала першою в історії Молдови жінкою-президентом. А вже 2024 року її переобрали на другий термін президентської каденції. У своїй роботі вона продовжує євроінтеграцію Молдови.

Мая Санду. Фото: Getty Images

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