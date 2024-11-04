Отримала орден від Путіна і вкрала картину українського художника: що відомо про чиновницю з "вуликом" на голові Валентину Петренко

Ця жінка понад 20 років була у російській політиці та працювала в службі безпеки Путіна

Валентина Петренко – відома російська чиновниця, яка свого часу стала справжньою інтернет-зіркою. Все через її дивну об’ємну зачіску, яка стала причиною для насмішок і десятків мемів у мережі. Знають про неї і в українському медіапросторі, але не лише через "вулик" на голові, а й через те, що вона вкрала картину українського художника Юрія Журавля.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Валентину Петренко та її дивну зачіску.

Валентина Петренко — чиновниця зі стажем та з орденом від Путіна

Валентина Петренко народилася в Казахстані 23 серпня 1955 року, зараз їй 69 років, і вона вже відійшла від політичних справ в РФ. Свого часу вона працювала на різних посадах і 17 років була у Раді Федерацій РФ, представляючи в ній Хакаську республіку.

Багато росіян дізналися про Валентину Петренко 1993 року. Тоді у грудні група терористів захопила школу, у заручниках опинилися десятки дітей та вчителька. Валентина Петренко була серед тих, хто вів переговори з терористами і навіть намагалася переконати їх відпустити дітей та взяти натомість її. Однак зрештою вимоги загарбників частково виконали, а потім затримали їх. За цю роботу Путін вручив Петренко орден "За особисту мужність".

Ще більш впізнаваною Валентина Петренко стала через свою дивну зачіску. Багато хто пам'ятає, як мережу облетіли фото російської чиновниці з об'ємною зачіскою та яскравим макіяжем. Висота та форма цієї "шапки" на голові Петренко змінювалися, але завжди залишалися предметом глузувань у мережі. Волосся чиновниці порівнювали з вуликом, стогом сіна, броколі та валянком. При цьому деякі вважали, що Петренко носить перуку, проте вона спростувала ці припущення.

"Я так втомилася відповідати на ці питання. Хто ближче підійде, подивиться. У мене просто кучеряве волосся, піднімаю вгору кількома шпильками, все!", — якось прокоментувала свою зачіску чиновниця.

Плагіат на картинку Журавля

У 2015 році український музикант та художник Юрія Журавель звинуватив російську чиновницю Валентину Петренко у плагіаті. Саме тоді вона стала широко відома і в українському медіапросторі.

Виявилося, що Петренко презентувала карикатуру на сатиричний журнал Charlie Hebdo. При цьому вона використала картину Юрія Журавля, видавши її за свою. Художник вимагав пояснень та вибачень. Після скандалу російська чиновниця начебто визнала, що не є автором зображення. А її помічниця заявила, що карикатуру "можна брати і використовувати", оскільки вона "гуляє інтернетом у відкритому доступі". На це Журавель відповів, що якщо видавати його картину за свою картину, то це плагіат.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз суддя Алла Бандура, яка прославилася через макіяж. Вона вижила після 17 ножових поранень та стала зіркою мемів.