На ці фото гидко дивитися: як виглядає чоловік Захарової та яким він був у день їхнього весілля

Такі фото краще не дивитися вразливим людям

Марія Захарова — речник міністерства закордонних справ Росії, вона очолює департамент інформації та друку МЗС РФ і має дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла. А ось про її чоловіка Андрія Макарова мало що відомо. Однак, як він виглядає, всі побачили на мерзенних весільних фото пари, які злили у мережу кілька років тому.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіка Марію Захарову і чому її весільні фото наробили галасу в мережі.

Марія Захарова. Фото: Getty Images

Марія Захарова — що відомо про її особисте життя

Марія Захарова народилася сім’ї російських дипломатів, а її дитинство пройшло у Китаї, де на той час жила сім’я. Після закінчення університету з початку 2000-х років Захарова почала працювати в Міністерстві закордонних справ Росії і залишається там донині. Свого часу вона деякий час жила та працювала в Нью-Йорку, і саме там відбулося її весілля.

І саме весільні фото Марії Захарової розкрили особу її чоловіка Андрія Макарова. Вони одружилися 2005 року в Нью-Йорку, куди він приїхав заради цього. Судячи з цих фото, весілля було на двох, без родичів та пишної урочистості, зате з фотографом та весільною фотосесією.

На відверто вульгарних знімках із чоловіком Марія Захарова позує у короткій білій сукні з чорним мереживом та рукавичками. І виглядає вона у ньому дуже дивно. А пози та непристойні поцілунки на фото взагалі хочеться розбачити.

Відомо, що Андрій Макаров працює менеджером у російській компанії, за освітою інженер, займався підприємництвом. Вони одружилися 7 листопада 2005 року у Нью-Йорку, де тоді працювала Захарова. Розпис відбувся у російському представництві. Захарова розповідала, що чоловік не жив у США, а просто прилітав до неї, щоб оформити шлюб.

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