В Росії серйозно збільшили виробництво ударних дронів

Росіяни у п'ять разів збільшили виробництво дронів

Росіяни суттєво наростили темпи виробництва БПЛА — зараз вони щодня виготовляють до 50 ударних дронів на власних підприємствах. Це у п'ять разів більше, ніж на початку року.

За прогнозами, виробництво може зрости до 80-90 безпілотників на добу. Про це розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в етері "Ми-Україна".

За інформацією фахівця, динаміка нарощування виробництва вражає – якщо на початку 2024 року окупанти виготовляли 10-11 дронів щодоби, то влітку показник збільшився до 17 одиниць. А останні дані свідчать про п'ятикратне зростання потужностей порівняно з січнем.

"Якщо на початку року йшлося, що росіяни можуть самостійно виготовляти 10-11 "шахедів" на добу, влітку було 17, а за останніми даними мова йде про близько 50 одиниць на добу. І за різними прогнозами ця кількість може скласти до 80-90 одиниць, що є дуже великою кількістю", – наголосив Долінце під час включення.

Експерт також зауважив, що масове використання БпЛА спрямоване на виснаження української системи протиповітряної оборони. Окупанти таким чином готують підґрунтя для застосування важкого озброєння проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як Київ оговтується від наслідків нічної атаки росіян ударними БпЛА. Фотокореспондент "Телеграфу" побував у Солом'янському районі столиці і показав наслідки падіння "Шахедів".