В России серьезно увеличили производство ударных дронов

Россияне в пять раз увеличили производство дронов

Россияне существенно нарастили темпы производства БПЛА — сейчас они ежедневно производят до 50 ударных дронов на собственных предприятиях. Это в пять раз больше, чем в начале года.

По прогнозам, производство может возрасти до 80-90 беспилотников в сутки. Об этом рассказал эксперт по развитию авиационного рынка Богдан Долинце в эфире "Мы-Украина".

По информации специалиста, динамика наращивания производства впечатляет – если в начале 2024 года кафиры производили 10-11 дронов в сутки, то летом показатель увеличился до 17 единиц. А последние данные свидетельствуют о пятикратном росте мощностей по сравнению с январем.

"Если в начале года говорилось, что россияне могут самостоятельно производить 10-11 "шахедов" в сутки, летом было 17, а по последним данным речь идет об около 50 единиц в сутки. И по разным прогнозам это количество может составить до 80-90 единиц, что является очень большим количеством", – подчеркнул Долинце при включении.

Эксперт также отметил, что массовое использование БПЛА направлено на истощение украинской системы противовоздушной обороны. Оккупанты таким образом готовят почву для применения тяжелого вооружения против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как Киев приходит в себя от последствий ночной атаки россиян ударными БпЛА. Фотокорреспондент "Телеграфа" побывал в Соломенском районе столицы и показал последствия падения "Шахедов".