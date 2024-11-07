Дісталося житловим будинкам і медзакладу. Як Київ оговтується від наслідків атаки (фоторепортаж)

Пошкоджена багатоповерхівка, медзаклад і господарства

Росіяни атакували столицю України ударними БпЛА типу "Шахед" у ніч на 7 листопада. Під ударом російських безпілотників опинилися відразу 6 районів Києва.

У Солом'янському районі побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав наслідки падіння БпЛА, які ще ліквідовують.

За даними мера Києва Віталія Кличка, постраждалих наразі немає. Загальна площа займання склала понад 600 квадратних метрів.

Масштабна атака дронів розпочалася вночі та тривала до ранку. Уламки ворожих БпЛА пошкодили об'єкти у шести районах столиці. На території Солом'янського району зафіксовано кілька займань.

Потужна пожежа виникла на території складської будівлі, де вогонь охопив 600 квадратних метрів приміщення та перекинувся на покрівлю. Пожежникам вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу.

На подвір'ї приватного будинку уламки безпілотника спричинили загоряння. За іншою адресою пошкоджено нежитлове приміщення. Також постраждав приватний медичний заклад, звідки довелося евакуювати людей.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві лунали вибухи. В одному з районів виникла пожежа.