Знайдіть чаклуна у своєму роду: які прізвища давали ворожбитам та знахарям

Сучасні носії таких прізвищ не обов'язково мають зв'язок із давніми провидцями

Українські прізвища належать до найдавніших у Європі. Вже у XVII столітті значна частина українців мала власні родові імена, тоді як французькі селяни отримали їх лише на початку XIX століття.

Прізвища наших предків формувалися за різними ознаками: від назв професій, місць проживання до особистих якостей. Окрему групу становлять прізвища людей, яким приписували надприродні здібності.

Провидці та віщуни серед наших предків

В українській традиції особливу повагу мали люди з даром передбачення. Їхні нащадки отримували промовисті прізвища: Віщун, Віщий, Пророк, Віщанський, Віщак, Віщенко, Пророчук, Бачинський. Такі родові імена свідчили про особливий статус родини в громаді та віру односельців у надприродні здібності їхніх предків.

Чаклуни та знахарі в українських прізвищах

Містичні події та незрозумілі явища також залишили слід у прізвищах українців. Людей, яких пов'язували з чаклунством, називали Відьма, Відьмук, Шаман, Шаманов, Шаманенко. До цієї ж групи належать прізвища Місюра, Місяць, Міськів, Гадаліна. За народними переказами, такі прізвиська отримували ті, хто займався знахарством або ворожінням.

Варто зауважити, що сучасні носії таких прізвищ не обов'язково мають зв'язок із давніми провидцями чи знахарями. Точне походження багатьох родових імен встановити складно, тож дослідники спираються на історичні документи та фольклорні джерела.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які прізвища мали нащадки тих, хто правив містами. Всі вони починаються на одну букву.