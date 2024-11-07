Когда мужчине могут аннулировать отсрочку от мобилизации

Юрист объяснила, при каких условиях можно потерять право на бронь

Несмотря на всеобщую мобилизацию, некоторые категории граждан имеют отсрочку от призыва. Однако она не вечна и в определенных случаях ее могут аннулировать.

Об этом подробнее рассказала адвокат Татьяны Савченко в комментарии для УНИАН. По ее словам, пока нет информации, что кого-то могут оставить без отсрочки.

"Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели", — отмечает юрист.

Отсрочка, оформленная согласно требованиям закона, остается в силе. Например, лица с инвалидностью имеют право на отсрочку независимо от группы инвалидности согласно пункту №2 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако адвокат напоминает, что отсрочка может быть аннулирована в следующих случаях:

если истек срок ее действия;

если отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет (важно: если ребенок имеет инвалидность, то даже после того, как ему исполняется 18 лет, отсрочку не аннулируют, меняется лишь основа для него);

если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью (жена, родители или родители жены), и такое лицо скончалось — об этом военнообязанный должен сообщить в ТЦК лично;

если забронированный работник уволился с работы;

если не соблюдаются условия, на которых была предоставлена отсрочка;

если для получения отсрочки была предоставлена ложная информация.

Если у военнообязанного есть право на отсрочку, но она не оформлена или не продлена должным образом, мужчину могут мобилизовать.

Также адвокат Татьяны Савченко напомнила, кому не предоставляется отсрочка от мобилизации:

• студентам на заочной или вечерней форме обучения, а также студентам, получающим второе высшее образование;

• многодетным родителям, имеющим долги по алиментам;

• военнообязанным, которые ухаживают за женой/супругом 3 группы (в этом случае есть несколько исключений), а также ухаживающими за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, если при этом есть другие трудоспособные родственники, которые могут позаботиться;

• одиноким родителям (папам), если мама ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей/пропавшей без вести, не находится в тюремном заключении;

• работникам предприятий и организаций Минобороны;

• военнообязанным, ранее ограниченным пригодными, но после повторной военно-врачебной комиссии признаны пригодными к службе, а также военнообязанным с инвалидностью, которые также после ВВК признаны пригодными.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, кому в первую очередь будут посылать повестки. Лишь небольшое количество повесток было отправлено работающим гражданам.