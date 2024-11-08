Наразі йде перевірка підприємств. Як може змінитися бронювання працівників

Для деяких осіб цей процес не зміниться

В Україні було відновлено механізм бронювання працівників на критично важливих підприємствах. Кабмін запровадить чіткіші параметри та критерії, які будуть визначати критичність підприємств та надання броні військовозобов'язаним.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час 10-го Київського міжнародного економічного форуму і додав, що ці параметри мають бути прозорими та не суб'єктивними.

За його словами, наразі вони перевіряють критичність підприємств і чинні параметри дали можливість для розвитку шахрайства.

"Влітку ми це побачили, проводимо інвентаризацію. Закінчимо її швидше, ніж до 15 листопада, і запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб’єктивізму, параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему…", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що під час таких перевірок особи, в яких закінчується термін бронювання, а також ті, хто заброньовані до 31 травня 2024 року, можуть надалі продовжити термін документа.

Він також навів приклад майбутніх змін — зарплати. Зокрема замість використання середньої зарплати по регіону, буде встановлено конкретну мінімальну суму, яка дозволить бронювання.

"Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Бо саме в цих можливостях люфту і проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки із заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти необхідно виключити", — резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які спеціалісти можуть отримати бронь від мобілізації.