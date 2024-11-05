Які спеціалісти в Україні можуть отримати бронь від мобілізації

Деякі підприємства можуть забронювати лише половину своїх працівників

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. На особливий період критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників.

Адвокатка Тетяна Савченко для УНІАН пояснила, які професії мають бронь від мобілізації. За її словами, бронюванню підлягають усі держслужбовці категорії А та 50% державних службовців категорій Б, В.

Також бронь від мобілізації можуть отримати:

працівники органів влади, Національної поліції, Антикорупційного бюро, ДБР, прокуратури, судів, Бюро економічної безпеки;

співробітники критичної інфраструктури — зокрема енергетичного сектору та ДСНС;

працівники підприємств, що виробляють або ремонтують товари військового призначення, техніку та боєприпаси.

Більшість підприємств можуть забронювати лише до 50% своїх працівників на строк не більше ніж шість місяців, після чого бронювання потрібно оновити. Проте для підприємств, які забезпечують безперервну роботу енергетичної системи, займаються фортифікаційними роботами або працюють над технологіями оборонного призначення, дозволяється бронювати до 100% працівників. Також повну бронь отримують співробітники дипломатичних установ, Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій.

Як відбувається процес бронювання

Для підприємств, визнаних об’єктами критичної інфраструктури, керівництво подає список військовозобов'язаних співробітників до Генштабу. Рішення щодо бронювання приймається протягом трьох робочих днів, після чого ТЦК отримує підтвердження.

Кожен заброньований працівник отримує документ, що підтверджує відстрочку. Оформлення броні можливе також через сервіс "Дія", де система використовує інформацію з бази "Оберіг".

Чи надається броня ФОПам

Працівники, що працюють на ФОП або за гіг-контрактами, не мають права на бронювання, оскільки Міністерство оборони не бачить спеціальностей таких працівників. Бронюванню підлягають лише офіційно працевлаштовані особи, які перебувають на військовому обліку.

Чи потрібно проходити ВЛК для отримання броні

Згідно з постановою Кабміну №675, для отримання броні від мобілізації не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, зокрема через портал "Дія". Згідно з новими правилами, бронь можуть отримати громадяни, які перебувають на персональному військовому обліку в державних органах, підприємствах або установах.

Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 року № 1125. Уряд також оновив вимоги до інформації, що має міститися у таких списках, додавши нові дані:

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військово-облікових даних.

Раніше "Телеграф" писав, чи зможуть українці отримати бронь від мобілізації в листопаді. Деяким працівникам можуть анулювати відстрочку.