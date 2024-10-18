Чи може тимчасово непридатний отримати бронь: є одна умова

Чітка відповідь адвоката

В Україні під час мобілізації військовозобов'язані можуть отримати відстрочку за певних обставин, наприклад бронювання. Чи може особа, яка має статус "тимчасово непридатний" бути заброньованою на своєму підприємстві за умови надання йому статусу критично важливого.

Це можливо зробити, але за умови, якщо непрацездатність чоловіка не підкріплена відстрочкою. Це пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Він пояснює, що у випадку, коли тимчасова непрацездатність стала підставою для оформлення відстрочки, то бронювання такої особи неможливе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що змінились правила бронювання чоловіків. Тепер їм необхідно виконати три важливі умови для переведення на спеціальний облік. Крім того, їм потрібно обов'язково вказати особисті дані, зокрема інформацію про військово-обліковий документ, спеціальність та дату актуалізації даних.

Водночас бронювання військовозобов'язаних в Україні через "Дію" стало можливе з 17 липня і наразі кількість таких осіб складає понад 1,5 мільйона осіб.