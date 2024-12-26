В Одесі чоловік викупався в морі наприкінці грудня та здивував мережу (відео)

Насправді це тут не рідкість

В Одесі чоловік вразив мережу купанням у морі перед Новим роком. Він роздягнувся до плавок і спокійно увійшов у воду, а потім поплив.

Оператор назвав людину кіборгом, помноженим на вічність. Відповідне відео опублікував "Репортер".

"Одеса. 5 днів до Нового року", – написав автор.

На кадрах видно, як роздітий чоловік спокійно увійшов у море, а потім поплив.

Голос за кадром дивується стійкості "моржа", використовуючи такі порівняння як кіборг і Термінатор.

Варто зазначити, що температура повітря в Одесі в останні кілька днів уночі становить нуль градусів, а у світлий час доби трохи йде у плюс. Що стосується температури води, то вона вища і становить +7 градусів.

Тим часом люди, мабуть, знайомі з місцевими звичаями, пишуть у коментарях:

Справді, люди, що купаються в морі взимку, в Одесі – не рідкість. Там багато років існує кілька клубів "моржів". З ініціативи одного з них у 2014 році у місті встановили рекорд України на наймасовіше купання у холодній воді.

За дві години у воду на пляжі Ланжерон за офіційними підрахунками поринула 751 особа. Людей, що купалися, було набагато більше, але багато хто з них не реєструвався.

Попри небезпеку, частина українців бажає відсвяткувати Новий рік та Різдво з морськими нотками та відвідати перлину українського півдня Одесу. "Телеграф" розповів, які розваги доступні в Одесі на Новий рік.