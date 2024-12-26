Спочиває біля люблячого чоловіка: де похована і як виглядає склеп королеви Єлизавети II
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Королівської особи не стало понад 2 роки тому
Королева Єлизавета II — легендарна постать у світі, яка правила найдовше з усіх британських монархів — 70 років і сім місяців. Єлизавета II була однією з найпопулярніших і найобговорюваніших королівських осіб у світі. Її не стало 8 вересня 2022 року у 96. Раніше ми писали, хто відійшов у вічність з українських та закордонних відомих людей.
"Телеграф" покаже, де поховали легендарну королеву.
Могила королеви Єлизавети II
З Єлизаветою II прощалися у Вестмінстерському абатстві. Провести королеву в останню путь прибуло понад 2000 людей, серед яких були члени монаршої родини та перші особи провідних країн світу.
Похорон супроводжував артилерійський лафет зі 138 кавалеристів, які входять до військово-морських сил Великої Британії. Службу проводив декан Вестмінстерського абатства. Відбувалися читання за участі тодішньої прем'єр-міністерки Великої Британії Ліз Трас і секретаря Співдружності. На похороні також звучав державний гімн та плач, що виконував Королівський волинник. Також був королівський салют.
Під час прощальної служби королівський ювелір витягнув Імператорську державну корону і скіпетр з труни та передали декану на вівтар.
Труну з Єлизаветою II поклали в Королівський склеп, розташований у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Її поховали біля чоловіка, герцога Единбурзького.
Раніше "Телеграф" розповідав, де поховали відомого російського опозиціонера Бориса Нємцова. Цікаво, що на момент смерті з ним була українка.