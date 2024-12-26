По всій Україні 27 грудня буде запроваджено відключення світла: графіки
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Поступове відновлення обладнання можливе лише завдяки перерозподілу енергії
У п’ятницю, 27 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень світла. Причини тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських військ у середу, 25 грудня.
Про це повідомляє "Укренерго". Для побутових споживачів діятимуть наступні графіки:
- 08:00 – 17:00 – пів черги відключень
Для промисловості та бізнесу діятимуть такі графіки:
- 08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Одна черга – це 4 години без світла, а пів черги – це приблизно 2 години без світла. Тому відключення будуть незначними.
При цьому як протягом доби розподілити це навантаження і якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго, оскільки саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону.
"Укренерго" визначає лише кількість черг, які одночасно мають відключити всі обленерго в країні.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.
Водночас українців попередили про те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Також громадян України закликали використовувати електроенергію ощадливо, щойно в будинку з'являється світло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.
Також заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум – до настання весни