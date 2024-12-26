По всій Україні 27 грудня буде запроваджено відключення світла: графіки

Поступове відновлення обладнання можливе лише завдяки перерозподілу енергії

У п’ятницю, 27 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень світла. Причини тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських військ у середу, 25 грудня.

Про це повідомляє "Укренерго". Для побутових споживачів діятимуть наступні графіки:

08:00 – 17:00 – пів черги відключень

Для промисловості та бізнесу діятимуть такі графіки:

08:00 – 17:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Одна черга – це 4 години без світла, а пів черги – це приблизно 2 години без світла. Тому відключення будуть незначними.

При цьому як протягом доби розподілити це навантаження і якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго, оскільки саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону.

"Укренерго" визначає лише кількість черг, які одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Водночас українців попередили про те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Також громадян України закликали використовувати електроенергію ощадливо, щойно в будинку з'являється світло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.

Також заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум – до настання весни