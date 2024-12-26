Необов'язково носити паперовий військовий квиток: як згенерувати документ у "Дія"

Процес займе всього кілька хвилин

Під час воєнного стану громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (ВОД). Користуватися можна його електронною версією.

"Телеграф" розповідає, як згенерувати військово-обліковий документ на порталі "Дія". Він містить усі необхідні дані з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, включно зі статусом бронювання.

Цифровий документ має QR-кодом для швидкої перевірки інформації. ВОД має таку ж юридичну силу, як і паперова версія або електронна в мобільному застосунку "Резерв+".

Як отримати ВОД через "Дія"

Оформлення цифрового документа займає лише кілька хвилин:

Авторизуйтеся саме на сайті "Дія" за допомогою КЕП. Виберіть послугу "Військово-обліковий документ". Натисніть "Подати заяву", перевірте свої дані. Підпишіть її електронним підписом.

Нагадуємо, що деякі українці можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Можна це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Для чоловіків з інвалідністю доступ до "Резерв+" залежить від їхнього статусу в реєстрах. Якщо особа з інвалідністю отримує пенсію, вона може оформити відстрочку. Якщо людина отримує лише соціальну допомогу через відсутність трудового стажу, відстрочку через "Резерв+" оформити неможливо.

Для осіб із безстроковою інвалідністю, "Резерв+" надає відстрочку на один рік. У випадку, якщо інвалідність має встановлений строк дії, то:

якщо до закінчення цього строку залишається понад рік, відстрочка оформлюється на рік;

якщо менше ніж рік, то лише до дати завершення дії довідки МСЕК.

Також відстрочку в "Резерв+" можуть оформити студенти, аспіранти та багатодітні батьки. Але є певні нюанси.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.