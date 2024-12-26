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Необов'язково носити паперовий військовий квиток: як згенерувати документ у "Дія"

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Електронний ВОД
Електронний ВОД. Фото Колаж "Телеграфу"

Процес займе всього кілька хвилин

Під час воєнного стану громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (ВОД). Користуватися можна його електронною версією.

"Телеграф" розповідає, як згенерувати військово-обліковий документ на порталі "Дія". Він містить усі необхідні дані з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, включно зі статусом бронювання.

Цифровий документ має QR-кодом для швидкої перевірки інформації. ВОД має таку ж юридичну силу, як і паперова версія або електронна в мобільному застосунку "Резерв+".

Як отримати ВОД через "Дія"

Оформлення цифрового документа займає лише кілька хвилин:

  1. Авторизуйтеся саме на сайті "Дія" за допомогою КЕП.
  2. Виберіть послугу "Військово-обліковий документ".
  3. Натисніть "Подати заяву", перевірте свої дані.
  4. Підпишіть її електронним підписом.

Нагадуємо, що деякі українці можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Можна це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Для чоловіків з інвалідністю доступ до "Резерв+" залежить від їхнього статусу в реєстрах. Якщо особа з інвалідністю отримує пенсію, вона може оформити відстрочку. Якщо людина отримує лише соціальну допомогу через відсутність трудового стажу, відстрочку через "Резерв+" оформити неможливо.

Для осіб із безстроковою інвалідністю, "Резерв+" надає відстрочку на один рік. У випадку, якщо інвалідність має встановлений строк дії, то:

  • якщо до закінчення цього строку залишається понад рік, відстрочка оформлюється на рік;
  • якщо менше ніж рік, то лише до дати завершення дії довідки МСЕК.

Також відстрочку в "Резерв+" можуть оформити студенти, аспіранти та багатодітні батьки. Але є певні нюанси.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.

Теги:
#Військовий квиток #ДІЯ