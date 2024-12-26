Необов'язково носити паперовий військовий квиток: як згенерувати документ у "Дія"
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Процес займе всього кілька хвилин
Під час воєнного стану громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (ВОД). Користуватися можна його електронною версією.
"Телеграф" розповідає, як згенерувати військово-обліковий документ на порталі "Дія". Він містить усі необхідні дані з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, включно зі статусом бронювання.
Цифровий документ має QR-кодом для швидкої перевірки інформації. ВОД має таку ж юридичну силу, як і паперова версія або електронна в мобільному застосунку "Резерв+".
Як отримати ВОД через "Дія"
Оформлення цифрового документа займає лише кілька хвилин:
- Авторизуйтеся саме на сайті "Дія" за допомогою КЕП.
- Виберіть послугу "Військово-обліковий документ".
- Натисніть "Подати заяву", перевірте свої дані.
- Підпишіть її електронним підписом.
Нагадуємо, що деякі українці можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Можна це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".
Для чоловіків з інвалідністю доступ до "Резерв+" залежить від їхнього статусу в реєстрах. Якщо особа з інвалідністю отримує пенсію, вона може оформити відстрочку. Якщо людина отримує лише соціальну допомогу через відсутність трудового стажу, відстрочку через "Резерв+" оформити неможливо.
Для осіб із безстроковою інвалідністю, "Резерв+" надає відстрочку на один рік. У випадку, якщо інвалідність має встановлений строк дії, то:
- якщо до закінчення цього строку залишається понад рік, відстрочка оформлюється на рік;
- якщо менше ніж рік, то лише до дати завершення дії довідки МСЕК.
Також відстрочку в "Резерв+" можуть оформити студенти, аспіранти та багатодітні батьки. Але є певні нюанси.
Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.