На Волині серед працівників ТЦК знайшли російського "крота", деталі справи (фото)

Зрадникові оголошено підозру у державній зраді

Військова контррозвідка СБУ спільно із ЗСУ викрила та затримала "крота" російської розвідки, який збирав стратегічні дані для ворожих ракетних ударів по Волині. Зрадником виявився 30-річний військовий, який ніс службу в охороні територіального центру комплектування.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Допис зробили у своєму "Telegram", де розповіли деталі справи.

"Чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ). Як свідчать матеріали провадження, фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представник ГРУ РФ скористався родинними зв’язками підозрюваного та зіграв на його проросійських поглядах. Для виконання завдань від спецслужб РФ, "кріт" на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

Особливу увагу приділяв розташуванню систем протиповітряної оборони, зокрема РЛС та ЗРК, щоб допомогти окупантам обходити українську систему ППО. Зібрані дані передавалися російському куратору через захищений месенджер.

Під час затримання у підозрюваного вилучили телефон з доказами його злочинної діяльності. Зрадникові оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі він перебуває під вартою та може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Справу веде Волинська Спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська агентура завербувала ірландського депутата для роботи на благо Кремля. Посадовця завербували ще у 2019 році, коли Росія намагалася розпалити пов'язану з Brexit напруженість між Ірландією та Великою Британією, особливо в британському регіоні Північної Ірландії.