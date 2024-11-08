На Волыни среди работников ТЦК обнаружили российского "крота", детали дела (фото)

Предателю объявлено подозрение в государственной измене

Военная контрразведка СБУ совместно с ВСУ разоблачила и задержала "крота" российской разведки, собиравшего стратегические данные для вражеских ракетных ударов по Волыни. Предателем оказался 30-летний военный, несший службу в охране территориального центра комплектования.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Сообщение сделали в своем "Telegram", где рассказали детали дела.

"Мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (более известной как ГРУ). Как свидетельствуют материалы производства, фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель ГРУ РФ воспользовался родственными связями подозреваемого и сыграл на его пророссийских взглядах. Для выполнения задач от спецслужб РФ, "крот" на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов.

Особое внимание уделялось расположению систем противовоздушной обороны, в частности РЛС и ЗРК, чтобы помочь оккупантам обходить украинскую систему ПВО. Собранные данные передавались российскому куратору через защищенный мессенджер.

Во время задержания у подозреваемого изъяли телефон с поличным. Предателю объявлено подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Дело ведет Волынская Специализированная прокуратура в области обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская агентура завербовала ирландского депутата для работы во благо Кремля. Чиновника завербовали еще в 2019 году, когда Россия пыталась разжечь связанную с Brexit напряженность между Ирландией и Великобританией, особенно в британском регионе Северной Ирландии.