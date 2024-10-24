Вийде чимала сума: у Верховній Раді назвали три способи збільшення доходів бюджету

Слід уникати девальвації гривні, щоб не розкручувати спіраль інфляції

Збільшити доходну частину державного бюджету України на 2025 рік можна у декілька способів. Тому Кабінету міністрів і профільному комітету парламенту потрібно буде над ними попрацювати.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Для педагогів без шансів, суддям — премії, прокурорам — вищу зарплату: Ніна Южаніна про сюрпризи бюджету-2025".

— Якщо ми говоримо про податкові надходження, то їхнє збільшення в абсолютній сумі можливе за рахунок девальвації національної валюти, збільшення платежів при імпорті тощо. А це своєю чергою розкрутить інфляційні процеси, — попередила нардеп.

Інший шлях — це зміни до Податкового кодексу, каже Ніна Южаніна.

— Наша фракція ("Європейська солідарність". — Ред.) пропонувала збільшення дохідної частини на 65,6 млрд гривень. Але ці пропозиції бюджетний комітет не розглянув, тому що відповідні зміни до Податкового кодексу не були внесені, — продовжує вона.

Хоча є й інші резерви, наприклад, рентні платежі, мені здається, що вони занижені. Ми прораховували зі спеціалістами й вийшла чималенька сума — до 14 млрд гривень. Я наполягала на вивченні цього питання й буде доручення Кабміну це зробити, — додала член бюджетного комітету.

*Рентна плата — податок, який сплачують за видобування корисних копалин (нафти, газу, вугілля, руди тощо); за користування радіочастотним ресурсом; за спеціальне використання води і лісових ресурсів; за транспортування нафти, нафтопродуктів і аміаку територією України (14.1.217. ПКУ).

"Телеграф" писав, що 2025 року доходи держбюджету становитимуть 2 трлн грн, видатки — 3,64 трлн. Для фінансування бюджету планується залучити зовнішні запозичення на суму 1,65 трлн грн і внутрішні — на 579 млрд грн.