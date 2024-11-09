Трамп не зможе "злити" Україну Путіну: політолог пояснив, чому

Американський президент має деякі обмеження, а також навряд чи зможе подолати інерцію запущених процесів

Новообраний президент США Дональд Трамп не зможе "злити" Україну так званому "президенту" Росії Володимиру Путіну. Йому не дасть це зробити інерція процесів: в Україну вкладена така кількість зусиль та грошей, що навіть у випадку, якщо Трамп дійсно спробує це зробити, добром для нього такі дії не скінчаться.

Про це сказав політолог Олег Саакян в інтерв'ю "Телеграфу". Саакян пояснив, що американський президент – це сильна фігура, а маючи більшість своєї партії в обох палатах Конгресу США, це ще сильніша фігура, проте в нього все оно є низка обмежень.

"Перше. Жоден президент Сполучених Штатів – і тут я погоджуюсь зі словами, не так давно сказаним Єрмаком – не може програти Путіну. Вони не зможуть злити Україну, бо ні суспільство цього не сприйме, ані міжнародні партнери не сприймуть. Деструктивні процеси від цього будуть шаленими. Зрозуміло, що жоден, хто б не був президентом, на такий сценарій не зможе піти", – сказав він.

Саакян також пояснив, що існує такий момент, як "інерція процесів". Великих зусиль партнери доклали, щоб забезпечити Україні "подушку безпеки" на 2025 рік – як з фінансового боку, так і з боку надання військової допомоги. Одна лише епопея із затвердженням кредиту в 50 млрд доларів від G7 та 50 млрд євро від Євросоюзу варта окремої розповіді.

"Двосторонні міжурядові програми та виділені гроші на закупівлю озброєння в українських виробників і на співпрацю з українським військово-промисловим комплексом, і відкриття підприємств західних на території України та, відповідно, кредити урядові під ці підприємства і під закупівлю в них озброєння… Купа різних програм і кроків була направлена на те щоби у Трампа не було короткого важеля тиску на Україну, бо важіль тиску є ефективним тоді коли ви щось зробили та можете повернутися з декілька днів, і сказати "Ну?". Потім – за тиждень: "Ну?". За декілька тижнів можна сказати "Вже боляче". Але якщо у вас важелі ці – шість місяців плюс дев'ять-дванадцять залежно від сфери то за цей час настільки ситуація зміниться… Це не шахова дошка, де послідовно ходять, це шахова дошка, де швидкість грає одну з ключових функцій", – сказав він.

Саакян також додав, що Україна зараз має сформовану фінансову, часову та ресурсну "подушку безпеки", яка просто не дасть Трампу "абсолютного тиску" на Україну. Деякі важелі ще є, ціна може бути великою та кривавою, але не катастрофічною. А якщо неможливо досягнути цілі шантажу, то немає й сенсу шантажувати.

Окрім того, команда Трампа не гомогенна. Серед його оточення є частина, яка орієнтована тільки на протидію Китаю. Є ті, хто орієнтований на протидію Росії. Є навіть ті, хто готовий штовхнути США на шлях ізоляціонізму. Усім їм доведеться працювати один з іншим, оскільки Республіканська партія – це не трампісти прямо усі, реальних прихильників Трампа там менше половини. До виборів трампісти могли диктувати більшості свою волю, оскільки від них багато залежало – номінації у Конгрес, спонсори та інше. Зараз вибори пройшли, у політиків з'явилося більше самостійності.

"І тут республіканська партія, як така, також матиме певні гамівні сорочки для Трампа. Люди які потрапили до парламенту — це не ноунейми. Це люди, які будували свою кар'єру, за якими є спонсор, які мають зв'язки, які мають свою політичну вагу, за якими є певні штати та певні групи впливу", – зазначив політолог.

Загалом Саакян вважає, що не буде середнього шляху посередніх рішень, як за часів Байдена. Дії Трампа будуть рішучими – для України, відповідно, або поганими, або добрими. В останньому випадку Україні потрібно активно працювати з елітами та суспільством в США, щоб сформувати вигідний для себе порядок денний. Тоді Трампу, хоче він цього чи ні, доведеться реагувати на вимоги однопартійців. Трамп мислить вигодою моменту, друзів у нього немає, є або партнери, або вороги, але й це ситуативне.

"Це той типаж політика який діє у цю хвилину, тут, робить те що йому вигідно. І він готовий називати всіх друзями, ворогами, ким завгодно, бо він абсолютно нарцистично буде торувати свій шлях. Всі інші для нього – ресурс. Тому кого він зараз називає другом чи не другом – сенсу в цьому абсолютно немає. Він ввечері казав, що Україна розбомблена, її немає і не існує, і взагалі жах – на наступний день розповідав "чудова країна в яку я готовий приїхати та погода там чудова". Чомусь саме це йому впало тоді до душі… Це людина-флюгер, яка буде змінювати згідно з барометром суспільних настроїв і своїм інтересом свою позицію в різні боки", – резюмував експерт.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.

У Пентагоні підтвердили, що Україна до моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа отримає військову допомогу на усю суму, яка залишилася у розпорядженні адміністрації чинного президента Джозефа Байдена. Сума складе приблизно шість мільярдів доларів за двома ініціативами.