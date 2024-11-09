Відомий російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман – про те, якими будуть результати спроб Трампа та Маска домовитися з Путіним:

Два мудреца в одном тазу

Пустились по морю в грозу

Ілон Маск, який брав участь у нещодавній розмові Трампа та Зеленського, прокоментував новину Newsweek про те, що Трамп планує створити 800-мильну демілітаризовану зону по лінії фронту між Росією та Україною, де розмістяться британські та європейські війська:

"Незабаром безглуздим вбивствам прийде кінець. Час для розпалювачів війни та спекулянтів минув". The Wall Street Journal повідомив, що такий "мирний план" передбачає закріплення за Росією зайнятих нею територій, створення по лінії фронту буферної зони та зупинку інтеграції Києва до НАТО на 20 років. Саме це, мабуть, Трамп та Макс збираються пропонувати Путіну та впевнені в успіху.

Угода підла і зрадницька. Але не це навіть головне — вона абсолютно не реалізована. Трамп і Маск справді закінчені "мудреці". Мабуть, вони не розуміють, що Путін на такий варіант "миру", який передбачає введення військ країн НАТО на територію навіть не просто України, а тієї частини, яку Росія формально анексувала, очевидно не погодиться. Він просто розрегочеться "мудрецям" в обличчя. Точніше, спочатку вимагатиме виведення українських військ з Курської області, а потім обдурить і виставить ультиматум з вимогою фактичної капітуляції України. Такими є його умови "миру", він навіть не збирається їх приховувати.

Якщо "двом мудрецям в одному тазу" Трампу та Маску потрібен такий урок, нехай вони його отримають. Можливо, щось зрозуміють, образяться і почнуть якось діяти проти пітерського кидали (хоча я, на жаль, у цьому сильно сумніваюся).

Джерело: Facebook Ігоря Ейдмана