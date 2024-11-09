На Київ насуваються морози: синоптики назвали дати

Останній місяць осені підморозить Україну

Попри довгу теплу осінь, в Україну, зокрема й у столицю, вже прийшли перші морози. Хоча зараз навіть нічна температура повітря у Києві тримається вище нульової позначки, до кінця місяця в столиці очікуються "мінуси".

"Телеграф" розповідає, коли чекати мінусових температур у Києві. За прогнозом сайту meteofor, 18 листопада вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса. Наступного дня, 19 листопада навіть вдень прогнозується 1 градус морозу, а вночі буде -3. 20 листопада у нічні години синоптики обіцяють 4 градуси морозу. Наприкінці місяця ночами прогнозується 0 градусів.

Прогноз сайту pogoda.meta.ua підтверджує морози у Києві ночами з 18 по 20 листопада. Цей прогноз навіть "морозніший" за попередній, адже за ним мінусова температура прогнозується також ночами 23, 24, 25, а також з 27 по 30 листопада.

Метеосайт meteo.ua прогнозує морози ближче до кінця листопада. Очікується, що 24 листопада буде -4 +2. Невеликі морози за цим прогнозом, протримаються до 30 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода буде у Києві цими вихідними. На киян чекають кілька погодних сюрпризів.