На Киев надвигаются морозы: синоптики назвали даты

Последний месяц осени подморозит Украину

Несмотря на длинную теплую осень, в Украину, в том числе и в столицу, уже пришли первые морозы. Хотя сейчас даже ночная температура воздуха в Киеве держится выше нулевой отметки, к концу месяца в столице ожидаются "минусы".

Телеграф рассказывает, когда ждать минусовых температур в Киеве. По прогнозу сайта meteofor, 18 ноября ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса. На следующий день, 19 ноября, даже днем прогнозируется 1 градус мороза, а ночью будет -3. 20 ноября в ночные часы синоптики обещают 4 градуса мороза. В конце месяца по ночам прогнозируется 0 градусов.

Прогноз сайта pogoda.meta.ua подтверждает морозы в Киеве по ночам с 18 по 20 ноября. Этот прогноз даже "морознее" предыдущего, ведь по нему минусовая температура прогнозируется также по ночам 23, 24, 25, и с 27 по 30 ноября.

Метеосайт meteo.ua прогнозирует морозы ближе к концу ноября. Ожидается, что 24 ноября будет -4 +2. Небольшие морозы по этому прогнозу продержатся до 30 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода будет в Киеве в эти выходные. Киевлян ждут несколько погодных сюрпризов.