На киян чекають кілька погодних сюрпризів цими вихідними, про що йдеться

Водіям та пішоходам рекомендують бути особливо уважними

Цими вихідними, 9 та 10 листопада, в Україні встановиться суха та прохолодна погода, спричинена впливом антициклону. За прогнозами синоптиків, лише на сході країни очікуються незначні опади у п’ятницю, 8 листопада та у суботу, 9 листопада.

Про прогноз погоди розповіли в етері телеканалу Київ 24. Зауважується, що для столиці та Київщини найближчі дні будуть прохолодні вночі та вранці.

Особливістю погодних умов стануть тумани, які огорнуть правобережну Україну у суботу, 9 листопада, а в неділю поширяться на всю територію країни в нічні та ранкові години. Найгустіші тумани прогнозують у західних областях, тоді як у Києві та області очікується легкий серпанок.

Для столичного регіону синоптики прогнозують стабільно суху погоду з прохолодними ночами та ранками. Нічна температура становитиме +2… +4 градуси тепла. Вдень повітря прогріватиметься до +7 градусів, а з початком наступного тижня денні температури знизяться до +5 градусів.

Через слабкий вітер у вечірні години можливе тимчасове погіршення якості повітря, особливо в центральній частині міста. Водіям та пішоходам рекомендують бути особливо уважними через знижену видимість у тумані. Пішоходам радять носити одяг зі світловідбивними елементами, а автомобілістам – перевіряти чистоту дзеркал, які вранці можуть бути вкриті росою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у світі досі буяє затяжна магнітна буря, днями є ймовірність нових сонячних спалахів.