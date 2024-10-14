Зима без світла? Україна може залишитися без електрики з Європи

Це особливо критично напередодні зими, коли очікуються нові російські удари по українській енергетиці

Україна опинилася перед ще однією загрозою відключень електроенергії цієї зими. Зокрема, ми можемо залишитися без імпорту електрики з Європейського Союзу через порушення вимог Енергетичного Співтовариства (ЕС).

Секретаріат ЕС надіслав попередження українському уряду щодо ризику втрати сертифікації НЕК "Укренерго". Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у своїй колонці на "Економічній правді".

За інформацією експерта, головна проблема — це відсутність повноцінного корпоративного управління в "Укренерго". Два незалежних члени наглядової ради компанії подали у відставку, заявивши про політичний тиск. Крім того, Міненерго має надмірний контроль над державними енергетичними компаніями, що суперечить європейським правилам.

Енергетичне Співтовариство встановило жорсткі часові рамки для вирішення ситуації. До 9 грудня Україна має підписати контракти з новими незалежними членами наглядової ради "Укренерго" та внести зміни до статуту компанії. Якщо ці вимоги не будуть виконані, Секретаріат ЕС пропонує НКРЕКП повторно відкрити процедуру сертифікації для "Укренерго".

"Якщо це трапиться, то майже одночасно Україна, скоріш за все, втратить можливість імпорту електроенергії, а заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи.", — каже Харченко. Це особливо критично напередодні зими, коли очікуються нові російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Олександр Харченко наголошує, що відповідальність за цю ситуацію лежить на Міністерстві енергетики. Експерт закликає негайно вжити заходів для виправлення ситуації, оскільки без імпорту та зв'язку з європейською системою Україні буде "непереливки" цієї зими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів, по скільки годин в Україні не буде світла взимку. Прогнозується, що відключення почнуться при нулі градусів.