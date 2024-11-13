Субсидия для ВПО: учитывается ли помощь от государства

Сумма субсидии зависит от доходов

Украинцы могут претендовать на получение субсидии, если общая стоимость коммунальных услуг выше обязательного платежа. При этом также нужно выполнить ряд требований по материальному положению, в частности, не иметь новых авто и т.д.

Среди потенциальных получателей помощи – переселенцы. Они могут претендовать на помощь даже без оформления договора аренды, напоминают в Минсоцполитики.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально с учетом доходов семьи. При меньших доходах большую часть платит государство. В перечень доходов не входят помощь от международных организаций и государственная помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ (ВПО в укр.).

Переселенцам важно знать, что обратиться за субсидией они могут в любой сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦНАП за новым местом жительства. Если этих органов нет, также могут помочь уполномоченные должностные лица исполнительного органа местного территориального совета. Субсидию можно оформить онлайн через портал "Дия", вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или через мобильное приложение ПФУ.

Кроме заявления о назначении субсидии и декларации о доходах и расходах, переселенцам нужно подавать справку о статусе ВПЛ. Субсидию предоставляют по фактическому месту жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию одновременно по месту регистрации и по месту жительства получать нельзя. При этом переселенцы с января получат право получать сразу две субсидии: одна на оплату жилищно-коммунальных услуг, вторая на частичную компенсацию стоимости аренды.