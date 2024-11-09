Орендарі мають право на свою субсидію на квартиру — як її отримати

Сума субсидії залежить від доходів

Отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть не тільки власника житла, а й ті хто винаймає будинок чи квартиру. Для цього потрібно подати відповідні документи від свого імені до Пенсійного фонду.

Субсидія призначається тому члену домогосподарства, який подав документи, але в ній враховуються доходи всіх зареєстрованих або вказаних в договорі оренди проживаючих. Також варто зазначити, що субсидія не може бути призначена на термін більший, ніж зазначений як кінцевий у договорі оренди. Саме цей документ обов'язково подається при оформленні заяви на субсидію.

Внутрішньо переміщені особи можуть подати документи на субсидію не маючи договору оренди. Підтвердженням їхнього проживання в житлі є оформлена довідка ВПО із вказаною адресою, а також за потреби можна оформити акт обстеження матеріально-побутових умов.

Для того, щоб подати документи на отримання субсидії родина має звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити різними способами або онлайн на порталі Пенсійного фонду чи порталі "Дія", чи прийшовши особисто в ЦНАП, Пенсійний фонд або до місцевої територіальної ради. Також існує спосіб подачі документів поштою на адресу Пенсійного фонду.

Якщо родина отримує субсидію за іншою адресою, то потрібно обрати лише одне житло на яке буде нараховуватися державна допомога. Отримувати субсидію одночасно за місцем реєстрації за місцем проживання не дозволяється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ВПО січня зможуть отримувати одночасно дві субсидії. Одна з них буде покривати частину коштів на оренди, інша — оплату послуг ЖКГ.