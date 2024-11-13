Довідку про надання відстрочки не дадуть: адвокатка пояснила, коли це можливо

Більшість відстрочок все ще надається через ТЦК та СП

В Україні триває загальна мобілізація. Частина військовозобов'язаних може претендувати на відстрочку від призову. Отримати її можна в ТЦК та СП — створюються спеціальна комісія та розглядається заява.

Нещодавно стало доступне отримання відстрочки онлайн через додаток "Резерв+". Адвокатка Дар’я Тарасенко зазначає, що в такому випадку видати довідку про надання відстрочки вам не зможуть.

Як пояснила юристка, постанова Кабміну передбачає видачу довідки тільки тоді, коли рішення про надання відстрочки приймала комісія при ТЦК та СП. Оскільки відстрочка через "Резерв+" отримується без створення комісії та розгляду справи, то і довідку надати не можуть.

У випадку онлайн-оформлення відстрочки зокрема через "Резерв+" довести наявність відстрочки може відповідний запис в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Рішення про відстрочку також відображається в електронному військово-обліковому документі у відповідному полі.

Оформити відстрочку онлайн можуть:

студенти, аспіранти, докторанти,

люди з інвалідністю, що мають відповідне посвідчення,

незабаром зможуть багатодітні батьки, які мають 3-х дітей в шлюбі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином діяти, якщо відстрочку через "Резерв+" отримати не вдається. Причин може бути декілька, одна з яких — наявність дійсного відтермінування.