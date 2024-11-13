Справку о предоставлении отсрочки не дадут: адвокат объяснила, когда это возможно

Большинство отсрочок все еще предоставляется через ТЦК и СП

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных может претендовать на отсрочку от призыва. Получить ее можно в ТЦК и СП — создается специальная комиссия и рассматривается заявление.

Недавно стало доступно получение отсрочки онлайн через приложение "Резерв+". Адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что в таком случае выдать справку о предоставлении отсрочки вам не смогут.

Как пояснила юрист, постановление Кабмина предусматривает выдачу справки только тогда, когда решение о предоставлении отсрочки принимало комиссия при ТЦК и СП. Поскольку отсрочка через "Резерв+" получается без создания комиссии и рассмотрения дела, то справку предоставить не могут.

В случае онлайн-оформления отсрочки, в частности через "Резерв+", доказать наличие отсрочки может соответствующая запись в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Решение об отсрочке также отражается в электронном военно-учетном документе в поле.

Оформить отсрочку онлайн могут:

студенты, аспиранты, докторанты,

люди с инвалидностью, имеющие соответствующее удостоверение,

скоро смогут многодетные родители, имеющие 3-х детей в браке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом действовать, если отсрочку через "Резерв+" получить не удается. Причин может быть несколько, одна из которых – наличие действительной отсрочки.