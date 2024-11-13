Справку о предоставлении отсрочки не дадут: адвокат объяснила, когда это возможно
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Большинство отсрочок все еще предоставляется через ТЦК и СП
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных может претендовать на отсрочку от призыва. Получить ее можно в ТЦК и СП — создается специальная комиссия и рассматривается заявление.
Недавно стало доступно получение отсрочки онлайн через приложение "Резерв+". Адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что в таком случае выдать справку о предоставлении отсрочки вам не смогут.
Как пояснила юрист, постановление Кабмина предусматривает выдачу справки только тогда, когда решение о предоставлении отсрочки принимало комиссия при ТЦК и СП. Поскольку отсрочка через "Резерв+" получается без создания комиссии и рассмотрения дела, то справку предоставить не могут.
В случае онлайн-оформления отсрочки, в частности через "Резерв+", доказать наличие отсрочки может соответствующая запись в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Решение об отсрочке также отражается в электронном военно-учетном документе в поле.
Оформить отсрочку онлайн могут:
- студенты, аспиранты, докторанты,
- люди с инвалидностью, имеющие соответствующее удостоверение,
- скоро смогут многодетные родители, имеющие 3-х детей в браке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом действовать, если отсрочку через "Резерв+" получить не удается. Причин может быть несколько, одна из которых – наличие действительной отсрочки.