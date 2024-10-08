Через презентацію фотокниги про ЛГБТ київській книгарні почали погрожувати

Засновниця книгарні написала заяву до поліції

У столичній незалежній книгарні "Збірка" мали намір провести презентацію фотокниги німецького фотографки Сітари Амброзіо про життя представників українського ЛГБТ ком’юніті під час повномасштабного вторгнення. Проте за кілька днів до заходу у бік "Збірки" посипалися погрози.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла засновниця книгарні Наталія Кузьменко. Дівчина наголосила на тому, що вона захищала Україну від ворога в лавах ЗСУ, але тепер їй та її бізнесу загрожують громадяни її ж країни.

У книгарні "Збірка" поділилися анонсом майбутньої презентації фотокниги авторства німецької фотографки Сітари Амброзіо під назвою Fragile as Glass ("Крихкі, як скло"). Видання розповідає про життя квір-українців під час війни. Загалом у фотокнизі представлено п’ять історій.

На презентацію фотокниги було запрошено саму фотографку та двох її героїв — Едварда та Олександра.

Через якийсь час засновниця книгарні Наталія Кузьменко отримала скріншоти коментарів із Telegram-каналу, учасники якого відносять себе до "праворадикалів".

У коментарях автори закликають усіх бажаючих прийти на презентацію фотокниги та "подискутувати із збоченцями". Також на скріншотах є відверті заклики до насильства.

"Кілька днів тому ми анонсували презентацію фотокниги німецької фотографки Сітари Амброзіо про життя представників українського ЛГБТ ком’юніті під час повномасштабного вторгнення…Презентувати книгу ми запросили фотографа та двох квір-героїв книги.

Невдовзі мені скинули скріншоти з праворадикальних телеграм каналів, в яких закликають прийти "поділитись своїми поглядами" та "набити пики подискутувати зі збоченцями"", — написала Наталія Кузьменко у соцмережі.

Варто зазначити, що засновниця "Збірки" з початку 2022 до кінця 2023 року служила у ЗСУ, а після звільнення відкрила книгарню за власні кошти. З відкриття на початку 2024 року у магазині відбулося багато освітніх івентів як з українськими, так і іноземними культурними діячами.

"Ще раз: громадяни країни, яку я захищала від ворога, погрожуть мені та моєму бізнесу в моїй країні. Відкрито закликаючи до насилля. Якщо простіше – то набити морду. Мені дуже боляче, бо після добровільної боротьби із зовнішнім ворогом, мені доводиться боротись із ворогом всередині країни. І ворог цей – невігластво, неосвіченість та маніпулятивний інформаційний простір", — йдеться у повідомленні.

Наталія Кузьменко наголосила, що вона вже написала заяву в поліцію, а захід ніхто переносити чи скасовувати не збирається. Він пройде 11 жовтня на території книгарні.

Для довідки: "Збірка" — це незалежна книгарня, яка спеціалізується на нонфікшені. Тут можна знайти літературу про дизайн, архітектуру, мистецтво, культуру, соціологію, урбаністику, історію, психологію, кулінарію, фотографії, артбуки, журнали та вініл.

Над інтер'єром книгарні працювали сучасні українські митці.

Власниця "Збірки" — колишня військовослужбовиця Наталка Кузьменко. До повномасштабного вторгнення працювала креативною менеджеркою, але зараз всі сили направила на розвиток своєї книгарні, яка стала для неї не просто терапією, а "чимось набагато більшим".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Kyiv Pride прийшли працівники ТЦК та організатори заходу одразу заявили про утиск прав ЛГБТ-спільноти. Представники та учасники прайд-руху наголосили, що розуміють важливість мобілізації та заходів щодо її забезпечення, але бачать у цьому утиск ЛГБТ-спільноти.