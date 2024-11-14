Дійсно готові до створення власної ядерки? В Україні відповіли на закиди The Times

Україна приєдналася до ДНЯЗ 30 років тому

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували інформацію західних ЗМІ, що Україна нібито здатна створити елементарну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинять військову підтримку після приходу до влади Дональда Трампа. Там наголосили, що Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Україна прихильна ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру придбати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ та є повністю прозорою для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях", — написав речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Нагадаємо, британське видання The Times повідомило, що в аналітичному звіті для Міністерства оборони України йдеться, що Україна у випадку припинення військової допомоги США здатна зробити елементарну ядерну бомбу за кілька місяців. На думку авторів документу, країна має всі необхідні технічні можливості для розробки зброї, подібної до тієї, що була скинута на Нагасакі у 1945 році. В Україні зараз працюють 9 атомних реакторів, з яких можна отримати плутоній для створення ядерної зброї. Його кількості, наявної в Україні, вистачило б для виготовлення сотень невеликих тактичних боєголовок, пише видання.

Для довідки: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН. Він має на меті завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю та забезпечити необхідний міжнародний контроль. Також ДНЯЗ створює широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір схвалений Генеральною Асамблеєю ООН у 1968 році. Україна приєдналася до ДНЯЗ 16 листопада 1994 року.

Як розповідав "Телеграф", ексвіцепрем'єр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук у вересні заявив, що Україна може розпочати виробництво власної ядерної зброї та зробить це, якщо партнери не зможуть забезпечити належну підтримку. Українці в мережі бурхливо обговорювали цю можливість.