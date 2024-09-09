"Давно пора": заява про виготовлення ядерки Україною ексвіцепрем'єра здійняла шквал емоцій у мережі

Думки українців щодо власного ядерного арсеналу розділились

Україна може розпочати виробництво власної ядерної зброї і зробить це, якщо партнери не зможуть забезпечити належну підтримку. Києву потрібно створювати вітчизняні далекобійні ракети, аби США не могли вказувати, як їх застосовувати.

Про це розповів ексвіцепрем'єр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук "Еспресо". За його словами, надто багато військової підтримки зараз залежить від партнерів та НАТО, які не завжди можуть забезпечити своєчасність поставок та свободу у їх використанні.

"Скоріше за все, ми можемо технічно і реально розпочинати виробництво власної ядерної зброї, чимось нагадуючи Ізраїль – який сказав, що в Ізраїлю ядерної зброї немає, але якщо треба буде, то ми завдамо відповідний ядерний удар по агресорах", – заявив Рибачук.

Він наголосив, що Україна не буде сидіти склавши руки і чекати, вона готова діяти і, за потреби, почати зі створення ядерного арсеналу.

У мережі таку гучну заяву Рибачука сприйняли двозначно. Адже є користувачі, які за ядерну зброю для України і пишуть: "Давно пора".

А є люди, які бачать не тільки ряд технічних проблем та перепон, а й дипломатичних. Так, дехто впевнений, що такі дії Києва можуть відвернути партнерів і ще більше розізлити Москву.

Нагадаємо, на останньому засіданні у форматі "Рамштайн" Україна отримала чимало пакетів допомоги від Заходу. Зокрема, HIMARS, бронетехніка – M2 Bradley та М113, танки Leopard тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ЦРУ розповіли, коли Росія реально могла вдарити по Україні "ядеркою".