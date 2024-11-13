Україна може створити ядерну бомбу лише в одному випадку - The Times

Україна має всі необхідні технічні можливості для розробки ядерної зброї

Україна здатна створити елементарну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинять військову підтримку після приходу до влади Дональда Трампа. Про це йдеться в аналітичному звіті для Міністерства оборони України.

На думку авторів документу, країна має всі необхідні технічні можливості для розробки зброї, подібної до тієї, що була скинута на Нагасакі у 1945 році. Про це пише британське видання The Times у своєму новому матеріалі.

В Україні досі працюють дев'ять атомних реакторів, з яких можна отримати плутоній для створення ядерної зброї. За підрахунками експертів, наявні в країні запаси цього матеріалу становлять близько семи тонн. Цього вистачило б для виготовлення сотень невеликих тактичних боєголовок, пише видання.

Автор звіту, керівник відділу Національного інституту стратегічних досліджень України Олексій Їжак, пояснює, що такої потужності достатньо для знищення російської авіабази або важливих військових об'єктів.

За словами видання, документ передали заступнику міністра оборони. Його представлять на конференції для українських міністрів оборонної та стратегічної промисловості.

Нагадаємо, у 1994 році Україна відмовилась від третього за величиною ядерного арсеналу в світі. Тоді США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум, пообіцявши гарантувати безпеку для нашої держави.

Раніше Володимир Зеленський у розмові з Трампом говорив, що без вступу до НАТО Україні потрібні інші гарантії безпеки. Пізніше українські посадовці спростували можливість ядерного переозброєння країни.

Раніше "Телеграф" писав, що США поспішають передати Україні військову допомогу до зміни влади. В адміністрації Байдена побоюються, що обраний президент Дональд Трамп в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку країни, що воює.