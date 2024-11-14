Действительно готовы к созданию собственной ядерки? В Украине ответили на упреки The Times

Украина присоединилась к ДНЯО 30 лет назад

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали информацию западных СМИ, что Украина якобы способна создать элементарную ядерную бомбу через несколько месяцев, если США прекратят военную поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. Там подчеркнули, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Украина привержена ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены приобрести ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является полностью прозрачной для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", — написал представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

Напомним, британское издание The Times сообщило, что в аналитическом отчете для Министерства обороны Украины говорится, что Украина в случае прекращения военной помощи США способна произвести элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев. По мнению авторов документа, у страны есть все необходимые технические возможности для разработки оружия, подобного тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году. В Украине сейчас работает 9 атомных реакторов, из которых можно получить плутоний для создания ядерного оружия. Его количества, имеющегося в Украине, хватило бы для производства сотен небольших тактических боеголовок, пишет издание.

Для справки: Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН. Его цель - помешать расширению круга государств, имеющих ядерное оружие и обеспечить необходимый международный контроль. Также ДНЯО создает широкие возможности для мирного использования атомной энергии. Договор одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в 1968 году. Украина присоединилась к ДНЯО 16 ноября 1994 года.

Как рассказывал "Телеграф", бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук в сентябре заявил, что Украина может начать производство собственного ядерного оружия и сделает это, если партнеры не смогут обеспечить надлежащую поддержку. Украинцы в сети бурно обсуждали эту возможность.