У ТЦК розповіли, чому повістки видають у громадських місцях

У разі відмови представник військкомату складає акт

В Україні військовозобов'язаним можуть вручати повістки будь-де, зокрема на вулиці, в громадських місцях. Вручення повісток у таких місцях відбувається переважно тоді, коли під час перевірки документів виявляються порушення військового обліку або розбіжності в інформації між військово-обліковим документом та даними бази "Оберіг".

У такому випадку громадянину видається повістка з вимогою з'явитися до військкомату для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомляють у Полтавському обласному ТЦК та СП.

У військкоматі пояснюють, якщо чоловік відмовляється отримати повістку, старший групи оповіщення оформлює акт відмови, який підписується ще двома членами групи. Цей акт передається начальнику ТЦК для подальших дій, зокрема, притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Крім того, у випадку, коли громадянин відмовляється проїхати до ТЦК, до дій підключається поліціянт із групи оповіщення. Він має право провести адміністративне затримання та доставити громадянина до ТЦК для подальшого з’ясування обставин.

Нагадуємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, коли мобілізація може призупинитися. За його словами, мобілізаційні заходи триватимуть, доки Україна потребуватиме додаткових сил для оборони.

"Потрібно розуміти, що мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Росія понад два з половиною роки намагається знищити Україну, тому українці змушені боронити себе від російської агресії. Для цього потрібні як техніка, так і військовослужбовці. Сили оборони утримують цей натиск, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації", — підкреслив Істомін.

Речник Полтавського ТЦК додав, що як тільки призвуть достатню кількість людей для комплектування сил оборони, то усі заходи, включно з силовою мобілізацією та адміністративними затриманнями зникнуть як явище.

Раніше "Телеграф" писав, що у "Слузі народу" заявили, що ТЦК потрібно розформувати, та озвучили причину. Депутат пояснив, що так звана масова "бусифікація" провалила мобілізацію.