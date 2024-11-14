В ТЦК рассказали, почему повестки выдают в общественных местах

В случае отказа представитель военкомата составляет акт

В Украине военнообязанным могут вручать повестки где угодно, в том числе на улице, в общественных местах. Вручение повесток в таких местах происходит преимущественно тогда, когда во время проверки документов обнаруживаются нарушения воинского учета или разногласия в информации между военно-учетным документом и данными базы "Оберег".

В таком случае гражданину выдается повестка с требованием явиться в военкомат для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщают в Полтавском областном ТЦК и СП.

В военкомате объясняют, если мужчина отказывается получить повестку, старший в группе оповещения оформляет акт отказа, который подписывается еще двумя членами группы. Этот акт передается начальнику ТЦК для дальнейших действий, в частности привлечения лица к административной ответственности.

Кроме того, если гражданин отказывается проехать в ТЦК, к действиям подключается полицейский из группы оповещения. Он имеет право провести административное задержание и доставить гражданина в ТЦК для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напоминаем, спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, когда мобилизация может приостановиться. По его словам, мобилизационные мероприятия будут продолжаться, пока Украина потребует дополнительных сил для обороны.

"Нужно понимать, что мобилизационные меры продолжаются из-за того, что Россия более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. Для этого нужны как техника, так и военнослужащие. Силы обороны удерживают это давление, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации", — подчеркнул Истомин.

Представитель Полтавского ТЦК добавил, что как только призовут достаточное количество людей для комплектования сил обороны, то все меры, включая силовую мобилизацию и административные задержания исчезнут как явление.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Слуге народа" заявили, что ТЦК нужно расформировать и озвучили причину. Депутат объяснил, что так называемая массовая "бусификация" провалила мобилизацию.