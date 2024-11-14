Через додаток "Резерв+" отримують відстрочку: кому доступна опція

Наразі лише кілька типів відстрочок видають онлайн

Отримання відстрочки через "Резерв+" працює менш ніж два тижні. При цьому онлайн-відстрочку вже згенерували більше ніж 100 000 людей ще у перші дні.

У Міноборони зазначають, що перша версія відстрочки у "Резерв+" доступна студентам, аспірантам та докторантам й людям з інвалідністю. Остання категорія повинна мати чинне пенсійне посвідчення по інвалідності. При цьому більшість отриманих онлайн відстрочок — не нові, а продовження старих. На оформлення ідуть хвилини, замість тривалого стояння в чергах.

Незабаром відстрочку зможе отримувати ще одна категорія — багатодітні батьки. Наразі ця функція закінчує тестування. Однак не всі багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку — на тестовому етапі виникла проблема. Якщо діти народжені в різних шлюбах — потрібно все ж таки звертатися до ТЦК.

Додаток "Резерв+" отримує дані з Реєстру багатодітних родин, тож діти мають бути народжені в одному шлюбі для отримання онлайн-відстрочки. Наразі дані з Єдиного реєстру боржників для перевірки заборгованості по аліментах недоступні "Резерв+". При цьому відсутність заборгованості по аліментах важлива умова надання відстрочки.

Найголовнішими перевагами отримання онлайн-відстрочки називають зниження паперового навантаження на ТЦК, та відсутність корупційної складової, а також швидкість надання.

Нагадаємо "Телеграф" розповідав, що при отриманні відстрочки онлайн через "Резерв+" в ТЦК не зможуть видати довідку про відстрочку. Це пов'язано з тим, що для надання відстрочки ТЦК має збиратися комісія. Довідка надається про її рішення. Якщо комісія не збиралась і відстрочка отримана онлайн — довести її можна по-іншому.