Трамп спрогнозував, як при ньому розвиватимуться відносини США та Китаю

Навіть говорячи про налагодження відносин із Китаєм, політик не зміг стриматися від критики.

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що він зможе порозумітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Крім того, він уже мав нагоду поспілкуватися з китайським колегою через представників.

Про це пише Reuters. Трамп описав Сі Цзіньпіна, як впливову людину, яку поважають у КНР.

"Ми, ймовірно, дуже добре порозуміємося, я передбачаю. Але, знаєте, це має бути вулиця з двостороннім рухом", — сказав він і додав, що "Китай обдирає економіку США".

Видання тим часом нагадує, що у новій адміністрації Вашингтона буде багато людей, які мають жорстку позицію щодо Пекіну. Наприклад, до таких належать сенатор Марко Рубіо, який номінований на посаду державного секретаря.

Також Трамп погрожував запровадити 10% мита, якщо Пекін не вживе більше заходів для припинення торгівлі наркотиком фентанілом, який уже викликав глобальну "епідемію" наркозалежності та велику кількість смертей. Особливо це торкнулося США.

У Вашингтоні неодноразово звинувачували Китай у виробництві більшої частини прекурсорів для створення цього типу наркотиків та постачання їх до країн Латинської Америки, звідки вони просочуються до США.

Як повідомлялося раніше, постійний представник США при ООН Роберт Вуд на засіданні РБ ООН говорив, що Китай активно підтримує Росію у веденні загарбницької війни в Україні, а реальні дії Пекіна категорично розходяться з його заявами.