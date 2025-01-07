Деякі українці можуть оформити дострокову пенсію в 50 років

Якщо жінка виховувала до 6 років дитину з інвалідністю, то вона може раніше вийти на відпочинок

Дострокову пенсію за віком можуть оформити певні категорії осіб до досягнення 50 та 55 років. Наразі в цю категорію належать матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку.

Жінки, що виховували дітей, які мають інвалідність, розраховують на достроковий відпочинок в 50 років, якщо вони мають не менше 15 років страхового стажу. Про це йдеться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Оформити таку виплату можна за місяць до досягнення зазначеного віку, подавши заяву та необхідні документи до сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Фонду.

Список необхідних документів:

Аби оформити виплату, заявнику потрібно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати кольорові скан-копії документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, свідоцтво про народження дитини та ін.);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

документи про визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю (виписка з акта огляду МСЕК; медичний висновок закладу охорони здоров’я; посвідчення одержувача допомоги; довідка органу, який призначає допомогу, про період призначення такої допомоги);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де та як пенсіонеру можна дізнатись про статус призначення виплати.