Трамп стане подарунком для України та кошмаром для Путіна, - експредставниця розвідки США

Трамп є рішучим та безкомпромісним, вважає аналітик

Майбутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стане справжнім подарунком для України та кошмаром для російського президента Володимира Путіна. На відміну від своїх попередників, які безуспішно намагалися налагодити дружні відносини з Кремлем, Трамп вже довів, що вміє перехитрувати Путіна.

Колишній офіцер КДБ Путін досконало опанував мистецтво маніпуляції світовими лідерами. Йому вдавалося обдурювати таких президентів США, як Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та навіть Джо Байден. Однак Трамп — зовсім інша справа. Успішний бізнесмен, відомий своїми безпрецедентними переговорними навичками, зможе ефективно протистояти брудним тактикам Путіна. Так вважає Ребека Коффлер, колишня офіцерка розвідки США, передає Fox News.

Путін любить використовувати ностальгію за часами Холодної війни, намагаючись представити США як ворога Росії. Проте Трамп, на відміну від інших президентів, відкидає ці спроби Путіна, каже Ребека Коффлер. Замість того, щоб вдаватися до дипломатичної "дружби" з російським лідером, Трамп діє рішучо і безкомпромісно, застосовуючи санкції, посилюючи військову присутність НАТО в Європі та навіть створюючи нові види збройних сил, спрямованих на стримування агресивної політики Москви.

На думку жінки, за часів адміністрації Трампа Путін не наважувався на масштабну військову авантюру (вона має на увазі війну з Україною), на яку насмілився піти під час президентства його наступника Джо Байдена. Тепер, коли Трамп повертається до Білого дому, Москва сильно занепокоєна. Кремль розуміє, що Трамп зможе ефективно протистояти його спробам підірвати безпеку та стабільність у Європі та світі.

Для України повернення Трампа до влади — безперечний плюс. На відміну від аматорського підходу Байдена, який дав Путіну "зелене світло" на вторгнення в Україну, Трамп буде рішуче захищати суверенітет України та чинити серйозний опір будь-яким спробам Росії нав'язати свою волю Києву, вважає екс-представниця американської розвідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через Трампа Київ може залишитися без зброї від Південної Кореї. Уряду президента Юн Сок Йоля тепер доведеться враховувати позицію обраного президента США, оскільки він розглядає питання про те, чи варто змінювати свою давню політику відмови від надсилання летальної допомоги Києву.