Чи хоче Трамп говорити з Путіним: у Кремлі відповіли

У обраного президента США, мабуть, поки що інші турботи

Команда обраного президента США Дональда Трампа поки не вимагала розмови з Володимиром Путіним. Розмови між політиками не було.

Про це розповів речник Путіна Дмитро Пєсков. Його слова наводять російські ЗМІ.

"Запитів на розмову з Путіним від команди Трампа поки не надходило", — йдеться у повідомленні.

При цьому напередодні Пєсков реагував на заяви у західних ЗМІ про телефонну розмову свого шефа, наголосивши, що такого не було.

Як повідомлялося раніше, 10 листопада видання The Washington Post повідомило, що Трамп зателефонував Путіну і закликав того "не загострювати війну", пославшись на велику військову присутність США в Європі. Також там повідомили, що українська сторона нібито була проінформована про це.

Наступного дня в МЗС України зазначили, що нічого не знають про це і ніхто про розмову їх не інформував.

11 листопада Трамп оприлюднив вирізку із сюжету каналу FOX з іменами всіх світових лідерів, з якими він уже встиг провести телефонні розмови, а саме лідери Ізраїлю, Канади, Саудівської Аравії, Франції, Індії, Південної Кореї та України. Про Путіна там не згадувалося.