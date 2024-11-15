Йшов у президенти, допомагав Ющенку та був депутатом: як змінився відомий політик Роман Безсмертний (фото)

Він тричі був народним депутатом України

Роман Безсмертний, який поділився думкою щодо допомоги Трампа нашій країні, є досить яскравою фігурою в українській політиці. Свою кар’єру він розпочав 31 рік тому, і за цей період пройшов практично всі сходи влади.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був його політичний шлях, зокрема під час Помаранчевої революції, і як Роман Безсмертний змінився. Сьогодні політичному діячеві виповнюється 59 років.

Що відомо про Романа Безсмертного — основні факти політичної кар’єри

У політику Роман Безсмертний прийшов 1994 року, коли вперше став народним депутатом. На вибори висунула його Українська республіканська партія. На той момент йому було 28 років. Роман був секретарем депутатської групи "Державність", членом групи "Конституційний центр" та став одним з основних авторів Конституції України, яка була прийнята у 1996 році.

Роман Безсмертний тричі був народним депутатом України

З 1997 року Безсмертний – представник президента Кучми у парламенті. Цю посаду він обіймав до квітня 2002 року. У 1998 році він знову пройшов до Ради, але за списком "Народно-демократичної партії". Саме тоді він розпочав свою багаторічну роботу з Віктором Ющенком та його партією "Наша Україна". За її списками Безсмертний пройшов до парламенту втретє.

Роман Безсмертний був керівником виборчого штабу Віктора Ющенка

Під час президентських виборів 2004 року Роман став керівником виборчого штабу Віктора Ющенка. А у листопаді-грудні — комендантом наметового містечка на Майдані під час Помаранчевої революції.

Роман Безсмертний був комендантом Майдану під час Помаранчевої революції

Міністерське крісло політик отримав у 2005 році. В урядах Тимошенко та Єханурова він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра. А у 2007 році став заступником глави Секретаріату Президента України.

З лютого 2010 до червня 2011 року Роман Безсмертний був Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Білорусь. А з 2015 по 2019 рік – представником України у Тристоронній контактній групі (ТГК) щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2019 році Зеленський звільнив його, за словами політика, через його громадську позицію.

Роман Безсмертний був представником України у ТКГ

До речі, Безсмертний також висував свою кандидатуру на президентських виборах у 2019 році, але посів лише 15 місце (0,14% голосів). У своїй програмі він пропонував Україні перейти до діалогу з Російською Федерацією, щоби провести реінтеграцію окупованих територій та визволити військовополонених.

У 2019 році Роман Безсмертний балотувався у президенти

Чим займається Роман Безсмертний і як виглядає

Український політик зараз активний у медійному просторі, він дає інтерв’ю, як українським, так і закордонним ЗМІ, а також веде Youtube-канал, де ділитися своєю думкою щодо подій, які відбуваються в країні.

Роман Безсмертний висвітлює події в Україні

В одному з ефірі Безсмертний розповів, що на початку війни місяць прожив в окупованому селі Мотижин у Київській області. Він назвав солдатів російської армії дикунами та варварами, які не розуміють жодних правил та звичаїв війни. Інформації про те, що Роман Безсмертний виїжджав за межі України немає, але родина, за його словами, у лютому 2022 року була за кордоном. У дипломата є дружина Тетяна, з якою він виховує двох спільних дочок, також Роман має дочку від попереднього шлюбу. А дружина від першого шлюбу виховує сина.

Роман Безсмертний з дружиною та двома доньками

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