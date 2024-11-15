Шел в президенты, помогал Ющенко и был депутатом: как изменился известный политик Роман Бессмертный (фото)

Он трижды был народным депутатом Украины

Роман Бессмертный, который поделился мнением о помощи Трампа нашей стране, является достаточно яркой фигурой в украинской политике. Свою карьеру он начал 31 год назад, и за этот период прошел практически все ступеньки власти.

"Телеграф" решил выяснить, каким был его политический путь, в частности во время Оранжевой революции, и как Роман Бессмертный изменился. Сегодня политическому деятелю исполняется 59 лет.

Что известно о Романе Бессмертном — основные факты политической карьеры

В политику Роман Бессмертный пришел в 1994 году, когда впервые стал народным депутатом. На выборы его выдвинула Украинская республиканская партия. На тот момент ему было 28 лет. Роман был секретарем депутатской группы "Державність", членом группы "Конституционный центр" и стал одним из основных авторов Конституции Украины, которая была принята в 1996 году.

Роман Бессмертный трижды был народным депутатом Украины

С 1997 года Бессмертный — представитель президента Кучмы в парламенте. Этот пост он занимал до апреля 2002 года. В 1998 году он снова прошел в Раду, но по спискам "Народно-демократической партии". Именно тогда он начал свою многолетнюю работу с Виктором Ющенко и его партией "Наша Украина". По ее спискам Бессмертный прошел в парламент третий раз.

Роман Бессмертный был руководителем избирательного штаба Виктора Ющенко

Во время президентских выборов в 2004 году Роман стал руководителем избирательного штаба Виктора Ющенко. А в ноябре-декабре — комендантом палаточного городка на Майдане во время Оранжевой революции.

Роман Бессмертный был комендантом Майдана во время Оранжевой революции

Министерское кресло политик получил в 2005 году. В правительствах Тимошенко и Еханурова он занимал должность вице-премьер-министра. А в 2007 году стал заместителем главы Секретариата Президента Украины.

С февраля 2010 по июнь 2011 года Роман Бессмертный был Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь. А с 2015 по 2019 год — представителем Украины в Трехсторонней контактной группы (ТГК) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2019 году Зеленский уволил его, по словам политика, из-за его публичной позиции.

Роман Бессмертный был представителем Украины в ТКГ

К слову, Бессмертный также выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в 2019 году, но занял всего 15-е место (0,14% голосов). В своей программе он предлагал Украине перейти к диалогу с Российской Федерацией, чтобы провести реинтеграцию оккупированных территорий и освободить военнопленных.

В 2019 году Роман Бессмертный баллотировался в президенты

Чем занимается Роман Бессмертный и как выглядит

Украинский политик сейчас активный в медийном пространстве, он дает интервью, как украинским, так и зарубежным СМИ, а также ведет Youtube-канал, где делиться своим мнением по поводу происходящих событий в стране.

Роман Бессмертный освещает события в Украине

В одном из эфиров Бессмертный рассказал, что в начале войны месяц прожил в оккупированном селе Мотыжин в Киевской области. Он назвал солдат российской армии дикарями и варварами, которые не понимают никаких правил и обычаев войны. Информации о том, что Роман Бессмертный выезжал за пределы Украины нет, но семья, по его словам в феврале 2022 года, была за рубежом. У дипломата есть жена Татьяна, с которой он воспитывает двух общих дочерей, также у Романа есть дочь от предыдущего брака. А супруга от первого брака воспитывает сына.

Роман Бессмертный с женой и двумя дочерьми

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-нардеп Геннадий Балашов и что говорит о войне. Политический деятель был замешан в нескольких скандалах и покинул территорию Украины.