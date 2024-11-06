Трамп припинить допомогу Україні? Дипломат розвіяв ілюзії

Перспективи не такі жахливі, як багато хто вважає

Республіканець Дональд Трамп набрав впевнену більшість голосів на виборах президента США. Попри розповсюджену думку, що він припинить допомогу Україні, цього не станеться.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив український політик, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний: Зустрічі Трампа з Путіним боятися не варто, а рішення про удари вглиб Росії вже прийнято — дипломат Безсмертний

Він пояснив, що за 5 років діяльності чинного президента США Джо Байдена вже побудовано систему, де Україна отримує допомогу. Запущені економічні механізми, працює бізнес. Цим каналом йдуть десятки мільярдів доларів, тому відмовитись від такої системи не зможе ані бізнес, ані економіка, вважає Безсмертний.

"Ба більше, воно буде і далі наростати. Бо кон'юнктура світу це кличе. І всередині Сполучених Штатів Америки зростання оборонного промислового комплексу, і допомога Україні, і взаємодія з Європою. Бо це ж на виборах легко вийти на трибуну і розказувати, що ми тут переможемо весь світ. А прийдеш до влади, і стане зрозуміло, що говорив так, бо хотів перемогти", — резюмував дипломат.

Як повідомляв "Телеграф", після того, як стало зрозуміло, що наступним президентом США буде Трамп, він виступив з промовою. "Більше жодних воєн, під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну", — заявив політик.