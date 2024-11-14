Ховав її у деклараціях: як виглядає колишня дружина Олександра Дубінського і що про неї відомо

Суд наклав арешт на майно колишньої дружини Дубінського Олесі Цибко

Олександр Дубінський – одіозний український нардеп, який зараз сидить у київському слідчому ізоляторі. Його підозрюють у держзраді, також йому оголосили підозру за підробку офіційних документів. Крім того, проти нардепа відкрито два кримінальні провадження щодо можливого ухилення від сплати податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Розслідування проти Дубінського торкнулися і його родичів — матері та колишньої дружини Олесі Цибко.

"Телеграф" розповість, що відомо про колишню дружину нардепа Дубінського Олесю Цибко, яку він ховав у деклараціях.

Леся Цибко та Олександр Дубінський

Колишня дружина Дубінського — що про неї відомо

Про особисте життя нардепа Олександра Дубінського мало відомо. Він, схоже, ховав дружину не лише від декларацій, а й від публічності. У ЗМІ є інформація, що дружиною нардепа була Олеся Цибко, з якою він розлучився наприкінці 2019 — на початку 2020 року.

Сам Дубінський спочатку стверджував, що з 2014 року не живе з Цибко, проте пізніше у 2019 році в одному зі своїх інтерв’ю проговорився про "сімейний бюджет", чим підтвердив, що продовжує підтримувати сімейні стосунки з дружиною. А отже, мав внести її до своєї декларації.

Скріншот із заяви "Центру протидії корупції"

У листопаді 2023 року з’явилася інформація, що Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Олександра Дубінського, а також на майно матері та колишньої дружини нардепа Олесі Цибко. Відомо, що клопотання на арешт майна подали прокурори, до яких у 2020 році звернувся "Центр протидії корупції".

Тоді ЦПК заявляли, що Дубінський, його дружина Леся Цибко та мати Алла Березовська володіють загалом 24 квартирами, 17 автомобілями та 70 сотками землі. Загальна сума цього майна становить близько 2,5 млн. доларів. Під арешт суду потрапило майже все це майно.

Леся Цибко – колишня дружина Дубінського

У заяві "Центру протидії корупції" зазначили, що Олесі Цибко належало 7 квартир у Києві, більшість яких знаходилися поряд із квартирами самого Дубінського. Також зазначається, що за останні роки Олеся Цибко стала власницею нерухомості на загальну суму понад 300 тисяч доларів. При цьому її офіційне місце роботи було зазначено на посаді директора з маркетингу ГО "Ліга фінансового розвитку", засновником якого був сам Дубінський.

Скріншот із заяви "Центру протидії корупції"

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