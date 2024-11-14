Рус

Чемпіон України та майстер спорту: чим до політики займався нардеп-втікач Дмитрук і як він виглядав

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
540
Дмитрук і після втечі продовжує активно займатися спортом Новина оновлена 14 листопада 2024, 12:22
Дмитрук і після втечі продовжує активно займатися спортом. Фото СПЖ

Виявилося, що у скандального "слуги" насичене спортивне минуле

Народний депутат Артем Дмитрук прославився на всю Україну своєю скандальною та незаконною втечею за межі країни. Наразі проти нього розпочали кримінальне провадження за цим фактом. А тим часом нардеп-втікач оселився з родиною в Лондоні, звідки вони не ховаючись постять фото в соцмережах. Так, наприклад, журналісти з’ясували, що Дмитрук у Лондоні ходить до спортзалу. І це не дивно, адже, як виявилося, він має насичене спортивне минуле.

"Телеграф" розповість про спортивне минуле народного депутата Артема Дмитрука до походу у політику.

Артем Дмитрук

Нардеп Дмитрук та його спортивні досягнення

Відомо, що нардеп-втікач Артем Дмитрук народився 28 червня 1993 року в місті Козятин, Вінницької області. Він закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство". І судячи з усього, після навчання залишився в Одесі, адже у 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга Народу" саме по виборчому округу №133 на Одещині.

Артем Дмитрук

Як виявилось, у нардепа Дмитрука насичене спортивне минуле. Відомо, що він був власником фітнес-клубів Barbell Barbell Gym і Baza. А також має серйозні спортивні здобутки:

  • майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу,
  • срібний призер Кубка світу з кросліфтингу 2018 року,
  • призер Чемпіонату світу з пауерліфтингу,
  • багаторазовий чемпіон та призер турнірів з самбо, рукопашного бою та панкратіону,
  • призер міжнародного турніру з боксу пам’яті Суворова,
  • чемпіон України з кросфіту,
  • багаторазовий призер турнірів "Богатирські Ігри" тощо.
Артем Дмитрук

Політичну кар’єру Артем Дмитрук почав будувати у 2019 році. Він пройшов до Верховної Ради від партії "Слуга народу". А вже у парламенті став членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Проте, вже у листопаді 2021 року Артема Дмитрука виключили із партії "Слуга народу". А вже 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдова. І зараз він живе у Лондоні.

Артем Дмитрук фото

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає колишня дружина Олександра Дубинського та що про неї відомо. Він ховав її у своїх деклараціях.

Теги:
#Спорт #Нардеп #Артем Дмитрук