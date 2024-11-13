Родичі нардепа Касая обзавелися елітними квартирами в ОАЕ: він був фігурантом скандалу з куртками для ЗСУ

У доньки та племінника нардепа знайшлися квартири в ОАЕ на мільйон доларів

У дочки та племінника народного депутата від "Слуги народу", а заразом члена оборонного комітету Верховної Ради Геннадія Касая знайшли елітну нерухомість в ОАЕ. Ім’я Касаїв до цього фігурувало у скандалі із закупівлями неякісних курток для ЗСУ з Туреччини.

Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів "Схем". Інформація про нерухомість була отримана у сприянні з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) після витоку з держреєстрів ОАЕ,

Зазначається, що нерухомість була придбана у 2022-2023 роках у той період, коли родина нардепа потрапила у скандал із закупівлею одягу для ЗСУ за завищеними цінами та невідповідної якості.

Загалом вартість нерухомості сім’ї нардепа в Дубаї оцінюється у понад мільйон доларів або близько 37 мільйонів гривень на момент покупки. Йдеться про чотири елітні апартаменти вартістю від 202 до 329 тисяч доларів. З них одна записана на дочку нардепа Поліну Касай, а решта на племінника Олександра Касая.

Поліні Касай зараз 25 років, і вона працювала копірайтером, заробляючи від 150 до 900 гривень за проєкт. З 2022 року вона працює в організації ізраїльських медичних волонтерів FRIDA Ukraine старшим контент-менеджером. Свого офіційного житла в Україні вона не має.

Офіційно за останні три роки вона заробила близько 3 мільйонів гривень, що більш ніж утричі менше, ніж треба на купівлю житла у Дубаї. Її батьки за 2021-2022 роки спільно отримали 1,5 мільйона гривень.

Олександр Касай до 2023 року займався гандболом та грав у запорізькому "Моторі", клубі "Мотор Січі". Одним із керівників цього клубу є Геннадій Касай.

У 2021 році він став власником 7% компанії "МС АВІА-ГРЕЙД", яка займається продажем палива та ремонтом військової техніки. Його батько, Павло Касай, за даними журналістів на той момент був директором з маркетингу та торгівлі "Мотор Січі" та наближеним до В’ячеслава Богуслаєва. Крім того, він фігурував у розслідуванні про продаж вертолітних двигунів до Росії.

Геннадій Касай відповів письмово на запит журналістів і повідомив, що не знає, звідки у його дочки та племінника гроші на купівлю нерухомості, оскільки вони не радяться з ним із фінансових питань.

Нагадаємо, 2022 року турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. У ЗМІ потрапив пакет супровідних документів на одну із партій товару від "Vector avia". Там 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4900 курток за 421 тисячу доларів. Дорогою між турецькою та українською митницями куртки з "камуфляжних" стали "зимовими повітрозахисними". Їхня вартість з 29 доларів за штуку підскочила до 86.

Одним із власників "Vector avia" був Олександр Касай.

Як повідомляв "Телеграф" раніше з посиланням на розслідування Bihus.Info, сім’я, а також друзі заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Прокопіва мають елітні квартири в Києві.