Тепло буде не у всіх? Як у Черкасах готуються до важкої зими (документ)

Труби латали в авральному режимі, але передбачити відключення неможливо

Температура повітря в Україні стрімко падає, а люди з нетерпінням чекають, коли у квартирах нарешті стане тепло. Усе літо та осінь комунальники по всій країні латали теплові мережі та звітували про виконані роботи.

Що потрібно знати

Відремонтували 228 аварійних ділянок із 262 виявлених

Замінили майже 2000 метрів труб у 2025 році

Ще 34 порушення потребують негайного усунення.

"Телеграф" продовжує стежити за підготовкою міст до опалювального сезону. Цього разу з'ясували, яка ситуація склалася в обласному центрі Черкащини.

Комунальне підприємство "Черкаситеплокомуненерго" у відповідь на запит журналістів повідомило, що станом на 1 жовтня 2025 року гідростатичні випробування теплових мереж завершені. На балансі підприємства перебуває 170,24 кілометра труб. Усі вони пройшли перевірку та готові до роботи в опалювальний сезон.

За даними комунальників, у місті працює 33 котельні, 81 центральний тепловий пункт та 109 індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Під час проведення випробувань виявили 262 порушення. На сьогодні вже відремонтували 228 аварійних ділянок. Залишилось усунути 34 проблеми, з яких 6 належать до категорії відомчих.

Відповідь КП на запит "Телеграфу"

Комунальники зазначають, що кількість теплових мереж та мереж гарячого водопостачання має тривалий термін експлуатації. Це може спричинити відключення, які неможливо спрогнозувати.

Згідно з розробленими графіками, до початку опалювального сезону провели технічне обслуговування пальників котлів та інше експертне обстеження. Також оновили 16 котлів із гідравлічним випробовуванням підвищеним тиском. Загалом у 2025 році замінили близько 2000 метрів трубопроводів.

Відповідь комунальників на запит "Телеграфу"

Стосовно наявності резервного джерела живлення у житлових будинках та термомодернізації житлових будинків, підприємство відповіло, що не володіє цією інформацією.

У КП наголошують, що технічний стан внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання у Черкасах — виклик для підприємства. Також проблемою залишається наявність енергоресурсів, необхідних для забезпечення безперебійної роботи обладнання підприємства.

