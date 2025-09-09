Відключення світла можуть розпочатися скоро. Скільки коштує підготуватися до блекаутів: від економ до люксу

Скільки коштує підготуватися до відключень світла у 2025 році. Підрахували варіанти для кількох сценаріїв

Українців попередили про потенційно тяжку осінь з можливими відключеннями світла. Через російські атаки, що продовжуються, знову стають актуальними поради для енергонезалежності.

"Телеграф" розповідає про те, як підготується до можливих блекаутів вже зараз.

Відключення світла можуть повернутися

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що осінь може виявитися складним періодом для енергетики. Він закликав населення та бізнес підготуватися до можливих перебоїв із електропостачанням.

YASNO — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ.

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звичайно, ніхто не знає, але з огляду на останні обстріли особливого оптимізму немає... Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню та бізнесу теж бути готовими до різних сценаріїв", — сказав він.

Коваленко дав кілька порад населенню з приводу того, як бути готовим до можливих відключень:

запастись, якщо ще раптом не придбали, повербанками, ліхтариками або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлюйте всі гаджети та повербанки, щоб вони мали повний заряд;

тримайте вдома запас води і їжі, що швидко не псується.

Важливо: Коваленко не стверджує, що наближається блекаут, а навпаки зазначає, що зараз ситуація повністю контрольована: енергосистема збалансована, відключень немає. Водночас, атаки на енергетичну інфраструктуру неможливо передбачити, тому слід бути готовими до різних сценаріїв.

Комлекти виживальника — від бази до люксу

"Телеграф" підрахував у скільки обійдеться підготовка до відключень.

Сценарій "економ"

Для нього знадобиться тільки найнеобхідніше: 1-2 потужні повербанки, яких вистачить для зарядки смартфонів, ноутбука та роботи роутера, ліхтарик, запас води та їжі.

Розрахунок:

2 потужні повербанки — ~ 2000 гривень.

LED-ліхтарик або лампа — ~ 250-500 гривень.

Упаковка води – ~150 гривень.

Їжа, що не псується, по типу сухпаю — ₴ 500 гривень (добовий набір).

Разом: 2000-3000 гривень.

Комфорт

Для такого сценарію знадобиться зарядна станція. Вона дозволить не просто перечекати відключення, а й зробити це у відносному комфорті.

Перш за все варто нагадати, що стандартні графіки відключень діляться на черги. Кожна з таких черг може бути відключена кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень зазвичай становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми).

Отже, під час вибору станції необхідно орієнтуватися на час її роботи. Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам необхідні. Проте в цьому і полягає головна проблема при виборі, адже потреби у всіх різні, а отже, і загальної рекомендації не може бути.

Комфортний сценарій у цьому разі може передбачати роботу чи відпочинок без обмежень. А відповідно потрібна станція, яка "потягне" це все. Візьмемо: ноутбук, два смартфони, Wi-Fi роутер, оптоволокно та дві лампи

При такому розкладі необхідні параметри нашої робочої станції мають такий вигляд:

Вищевказаним характеристикам відповідають такі зарядні станції:

До станції ми також додамо частину речей з "базового" набору (їжа, вода та лампи). Разом: ~ 8-10 тисяч гривень.

"Люкс"

А цей сценарій припускає, що людина не бажає обмежувати себе ні в чому при відключеннях і може дозволити собі потужну станцію, яка зможе стати генератором для цілої квартири. Відповідно такий гаджет повинен заживити холодильник, телевізор, інтернет, мікрохвильову піч, ноутбук і зарядку телефонів.

І навіть під такий запит знайдеться станція:

Разом: ~ 60 тисяч (разом з водою та їжею).

