Київ сидітиме без світла? Яка ситуація з енергетикою зараз і які проблеми очікуються

Російські атаки посилюють дефіцит енергетики

Наразі в українській енергосистемі фіксується дефіцит. За умови повторних ударів по енергетиці є загроза блекауту для Києва та області, а також інших регіонів.

Що треба знати:

Росія б'є по енергетиці та газовій інфраструктурі України

Дефіцит енергії наразі покриває імпорт

Київ може залишитись без світла

Як розповів Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, передає Київ24, вже зараз в Україні є дефіцит енергії. Його покривають шляхом імпорту з Європи, зокрема Словаччини, Польщі та Угорщини.

"Енергосистема наразі є відносно збалансованою. На ранок ми спостерігаємо дефіцит електричної енергії",— зазначає Станіслав Ігнатьєв.

Але попри це є регіони та міста, які не мають стабільного електропостачання, певна частка з них це прифронтові населені пункти. Експерт додає, що за потреби почнуть вводити тимчасові графіки відключень, але спочатку вони стосуватимуться бізнесу, великих підприємств. Обмеження побутових користувачів намагатимуться якомога довше уникати.

При цьому щодо Києва та області, Ігнатьєв зазначає: якщо буде влучання в сусідні з Києвом області, то столиця та регіон гіпотетично також можуть на певний час залишитися без стабільного електропостачання. Його відновлять, але для цього потрібен буде час.

Окрім того, за словами експерта, є сподівання, що зиму 2025-2026 Україна пройде без суттєвих обмежень, як було й торік. Однак російські атаки внесуть свої корективи.

Раніше "Телеграф" показував ексклюзивні кадри, як Чернігів виживає у суцільній темряві після російських ударів.