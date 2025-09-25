Є два сценарії: експерт розповів, що чекає українців взимку та чи будуть блекаути

Відключення світла у будь-якому зі сценаріїв є реалістичними

Українців з наближенням зими може чекати два сценарії відключень світла через можливі російські обстріли енергетичної інфраструктури. Україна входить в опалювальний сезон з новими складнішими викликами, які можуть бути жорсткішими за попередні роки.

Проте також у нас є й певні здобутки, які можуть допомогти пройти цей складний період. Про це сказав спеціаліст із комунікацій Razom We Stand Максим Гардус у коментарі "Телеграфу".

За словами експерта, не варто виключати точкові чи регіональні перебої під час пікових навантажень, особливо якщо буде жорстка та холодна зима. Водночас сценарій повної "темряви" (так званого блекауту) не є базовим для цієї зими, адже Україна має підготовлені запаси, відновила об'єкти і має міжнародну підтримку.

Оптимістичний же сценарій — це обмежені відключення у пікові години та швидке реагування ремонтних бригад, зазначає Максим Гардус.

Водночас реальним може стати й песимістичний сценарій. Масовані атаки одночасно по генерації, магістральних мережах та газотранспортній системі можуть призвести до тривалих відключень у кількох регіонах чи навіть макрорегіонах.

"Уникнути гіршого дозволить поєднання двох чинників: посилення протиповітряної оборони, на що Україна розраховує з боку партнерів, і подальший міжнародний тиск на Росію, аби зменшити її ресурсні можливості для ведення "енергетичного терору", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат Сергій Нагорняк також наголосив на задовільному рівні підготовки України до опалювального сезону та можливих атак на енергоінфраструктуру.